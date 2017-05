"Cose dei tempi antichi": a Borgo Malanotte un salto nel passato tra vecchi mestieri e tradizioni

Riparte a vele spiegate la rassegna Malanotte d’estate con la manifestazione "Cose dei tempi antichi" che dal 2 all’11 giugno richiamerà l’attenzione sull’incantevole Borgo Malanotte a Tezze di Vazzola. Atmosfere d’epoca con la rievocazione dei vecchi mestieri, auto d’epoca, sapori tipici, mostre tematiche sul mondo contadino e la possibilità di visita alla trincea risalente alla Prima Guerra Mondiale, dove si sono svolti i tragici momenti legati all’occupazione austro-ungarica che vide la località di Borgo Malanotte centro dell’offensiva finale.

Una evento che richiama più di 20000 spettatori i quali passeggeranno tra le mostre di antiquariato, artigianato e hobbismo. Venerdì 2 giugno alle 21:00 verrà proiettato il film "Il Leone d’oro" diretto da Salvatore Chiosi e girato in parte proprio in Borgo Malanotte. Lungometraggio ambientato nel 1866, nel periodo del plebiscito del 22 ottobre che sancirà l’annessione del Veneto al Regno d’Italia, tra guerra, conflitti, rivelazioni e intrecci amorosi. Imperdibile inoltre la mostra dei produttori del Raboso Piave DOCG, e le esibizioni delle macchine agricole d’epoca intervallate da musiche e canti antichi in dialetto.



Giovedì 8 giugno alle ore 20:30 riflettori puntati su “Se no jera par l’acqua del Piave e par el Raboso dee Grave” spettacolo teatrale che racconta le vicende della Grande Guerra vissute da un paese della retrovia. Tra le tante iniziative del secondo fine settimana anche il Raduno delle moto d’epoca e la festa della trebbiatura. La rassegna Malanotte d’estate è pensata dal Comitato provincia delle Pro Loco trevigiane che punta a valorizzare, anche sotto il profilo dell’accoglienza turistica, gli eventi dedicati alla valorizzazione dei Vini del Piave e dei prodotti tipici, legandole alla promozione, attraverso un unico circuito, di tutte le manifestazioni e feste. Ingresso libero a tutti gli eventi per informazioni borgomalanotte1@tiscali.it