Borso del Grappa, scatta aspettando il Natale

La Pro Loco di Borso del Grappa con il patrocinio del comune di Borso del Grappa e la collaborazione del Gruppo Alpini di Borso è lieta di presentare la seconda edizione dell’evento natalizio “Aspettando il Natale” domenica 9 dicembre dalle 14.00 alle 18.00 presso Villa Lunardi (Via Monte Grappa, 15), un evento imperdibile per grandi e piccini.

Tanto divertimento a tema natalizio con laboratori creativi, letture animate, trucca bimbi, mercatino natalizio e Babbo Natale!!! Durante l’evento sarà aperto per l’occasione uno stand con bevande calde, vin brulè, cioccolata calda, castagne arroste e deliziosi dolci della Pasticceria Biaggioni di Borso. Per la partecipazione dei bimbi è gradita una prenotazione inviando una mail a info@prolocoborso.it o un sms/messaggio whatsapp al numero 334 2553292. In caso di pioggia l’evento sarà ridotto.