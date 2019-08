Bovoletti Day

Tutto è nato da un’idea di Matteo per riunire tutti gli amanti di un classico piatto della tradizione veneta: i “bovoeti”. Un modo originale per riunire le persona appena rientrate dalle ferie estive. Una lunga tavolata dove i commensali si danno appuntamento per trascorrere una serata in allegria, gustando le tradizionali lumachine, condite con molto aglio, prezzemolo, olio, sale e pepe.



I bovoeti vengono preparati seconda la ricetta tipica veneziana. Si tratta di un piatto che si può gustare ancora in qualche osteria o enoteca, accompagnato da una buona ‘ombra de vin bianco’ o di birra e da tanto pane morbido, per fare “scarpetta” con il tocio dei bovoeti. Questa è una delle prime manifestazioni, dove Matteo ha tra i suoi obiettivi la tutela delle tradizioni locali. Immancabile la torta finale del panificio “Le dolcezze di Chiara”.



Per l’occasione ci sarà l’animazione di Musica Riflessa per allietare gli animi dei commensali.



Su richiesta ci sarà un piatto alternativo per chi vuole unirsi alla compagnia, pur non essendo un amante dei “bovoeti”.



Alla manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Zero Branco, si può partecipare previa prenotazione.(entro il 27 AGOSTO)