Biblioweek: a Breda di Piave la “Matematica rock” e lo scrittore Tognolini

Venerdì 11 e lunedì 21 ottobre, appuntamento a Villa Olivi. Anche il Comune di Breda di Piave partecipa alla “Biblioweek”, la rassegna di eventi promossa dalla Regione del Veneto e dalla Provincia di Treviso che per un’intera settimana vedrà le biblioteche al centro di numerose iniziative in tutto il territorio della Marca. L’11 ottobre, dalle ore 20.45, nella biblioteca comunale si svolgerà l’incontro con il docente e divulgatore scientifico Paolo Alessandrini, autore del libro "Matematica rock". La serata, dedicata alla relazione tra la matematica e la musica, vedrà inoltre la partecipazione del chitarrista Stefano Zamuner e della cantante Giorgia Pramparo. Subito dopo la chiusura della Biblioweek invece, il 21 ottobre, sempre alle ore 20.45, la biblioteca di Breda ospiterà un secondo e importante incontro letterario con lo scrittore Bruno Tognolini.

Venerdì 11 ottobre, ore 20.45, Villa Olivi, “Matematica Rock”: una serata per scoprire, nella splendida cornice della biblioteca comunale, l’insospettabile rapporto tra la musica e la scienza dei numeri, tra aneddoti rock e concetti matematici, insieme a:

- Paolo Alessandrini - Nato a Verona nel 1971, laureato in Ingegneria Informatica, è docente di ruolo di matematica in un istituto superiore in provincia di Treviso. Ha collaborato con l’Università di Padova e importanti aziende (come Arnoldo Mondadori Editore e GlaxoSmithKline) a diversi progetti di ricerca e sviluppo. Dal 2011 è autore del blog di matematica ricreativa “Mr. Palomar”, e dal 2016 al 2019 è tra i protagonisti del Festival della Statistica e della Demografia “StatisticAll”. Tre le sue pubblicazioni monografice: “La matematica dei Pink Floyd” (2014), “La matematica nel pallone” (2015), e “Matematica rock”, pubblicato nel 2019 dalla prestigiosa casa editrice Hoepli, un viaggio insolito alla scoperta della matematica in un’ambientazione rock.

- Stefano Zamuner - chitarrista, esperto di software e nuove tecnologie.

- Giorgia Pramparo - cantante.

È possibile prenotare il proprio posto al sito: https://bit.ly/31Tj7k2

Lunedì 21 ottobre, ore 20.45, Villa Olivi, “Incontro con Bruno Tognolini”: evento insieme all’autore di letteratura per l’infanzia che nella mattina del 22 ottobre incontrerà gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie di Breda, Pero e Saletto.

Nato a Cagliari nel 1951, Bruno Tognolini vive tra Bologna e Lecce. Dopo la laurea al DAMS di Bologna e un decennio di teatro (drammaturgie con Vacis, Paolini, Baliani), dagli anni Ottanta si dedica all’attività di scrittore “per bambini e per i loro grandi”. Nel corso della sua carriera ha firmato poesie, romanzi e racconti (50 titoli con maggiori editori nazionali), programmi televisivi (come l’Albero Azzurro e la Melevisione), testi teatrali, saggi, videogame (Nirvana X-rom, dal film di Gabriele Salvatores), e canzoni. Premio Andersen nel 2007 e 2011, nel 2017 ha pubblicato il romanzo dal titolo “Il giardino dei musi eterni” (Salani Ed.), Libro dell'Anno a Fahrenheit Radio Tre, finalista del Premio Strega Ragazzi, e vincitore del Premio LiBeR Miglior Libro 2017.

La serata fa parte del cartellone RetEventi (http://reteventi.provincia.treviso.it/). La prenotazione è obbligatoria, fino al raggiungimento dei posti disponibili, compilando il form al sito: https://bit.ly/2MmIiF3