Brian Auger’s Oblivion express at Corner live

Torna sul palco del Corner Live la leggenda dell’Hammond Brian Auger, uno dei musicisti più quotati a livello internazionale che vanta collaborazioni con le più grandi star della scena jazz e rock e che ha firmato 20 album solisti. Seguito da milioni di fans in tutto il mondo, Auger continua la sua instancabile e applaudita carriera live e in studio in Europa e USA.



feat. ex “Santana” ALEX LIGERTWOOD (USA)



Brian Auger – Hammond, tastiere

Alex Ligertwood - voce, chitarra

Karma Auger – batteria

Andreas Geck – basso



http://www.brianauger.com

