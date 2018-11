Buon Compleanno Tiziano

Domenica 25 novembre vieni a festeggiare con noi il compleanno del Centro Tiziano!

Per il suo 26mo anniversario il Centro ti aspetta con una grande festa a base di musica, animazioni e, come per ogni compleanno che si rispetti… una grande torta!

La festa inizia domenica pomeriggio, ma già dalla mattina ti aspettano degli ospiti speciali: la Mummia e Frankenstein, i mostruosi e simpatici personaggi di Hotel Transylvania 3, che ci terranno compagnia a partire dalle 10.30, con uscite anche alle 11.30, 12.30, 15.00, 16.00, 17.00 e 18.00.

Dalle 16.00 la festa si anima con la musica di Radio Company e il taglio della torta gigante, potrai gustarne una fetta e ballare sulle note di Radio Company con la selezione musicale di Dj Nick e Leo!

La festa è domenica 25 novembre: ti aspettiamo!