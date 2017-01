Venerdì 13 gennaio 2017, ore 21

"BUSTER KEATON. INVENTARE LA VITA"

Conversazione tra cinema e musica in omaggio a BK



Letture e conversazione: Gianluca Solla

Musica dal vivo: Roberto Durante

Durata: 60' circa

Ingresso ad offerta responsabile

Prenotazione consigliata: cineforumlabirinto@gmail.com



A partire dal libro "Buster Keaton. L'invenzione del gesto" (Orthotes edizioni), l'autore Gianluca Solla e il pianista Roberto Durante renderanno omaggio a Buster Keaton con una conversazione tra musica, cinema e filosofia. Le riflessioni sull'opera dell'attore comico degli anni Venti si alterneranno con la visione del cortometraggio "The Goat" (1921) e di altre suggestive sequenze tratte dai film di Buster, sonorizzate dal vivo da Roberto Durante.



Buster Keaton non è solo il grande protagonista della stagione dei film muti che tutti conosciamo, è il pensatore di un'impresa colossale che definiamo così: pensare per immagini. Nell'invenzione travolgente del suo cinema l'immagine si emancipa dal contenuto realistico che avrebbe potuto tenerla in ostaggio e arriva a produrre sequenze di pura creazione. Là a dispiegarsi non è né una rappresentazione della realtà, ma neanche la distrazione offerta da uno spettacolo. A prodursi è un concatenamento inaudito che in segreto lega tra loro le cose più diverse: uomini, animali, macchine, oggetti, tempo... Questo movimento ricorda una scrittura che sia fatta unicamente in forza di variazioni del corpo ossia in virtù dell'invenzione di gesti e di altre connessioni con i corpi.



Sorprende la freschezza dei film di Buster Keaton. Parla di noi, della ricerca che ciascuno prima o poi è chiamato a intraprendere della propria vita, per la quale non valgono le ricette preconfezionate: la ricerca di un modo di vivere ogni volta unico e irripetibile.

Come Alice nel paese delle meraviglie, Buster Keaton è o troppo grande o troppo piccolo. Non c'è nessuna misura che sia adatta. Che cosa resta da fare se non inventare la vita?

(G. Solla)