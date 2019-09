Butterfly Yoga: serate di dimostrazione gratuite sui colli

Nelle splendide colline di Collalto, tra i magici colori che la natura ci regala , il 18 e 25 settembre continueranno le serate di presentazione e pratica gratuita di YOGA. Il metodo BUTTERFLY YOGA insegna a ritrovare l’equilibrio con noi stessi e con gli altri, consentendoci di vivere più serenamente la quotidianità. Il percorso prevede pratiche di Hatha Yoga, esercizi di Empatia fra i partecipanti e tecniche di riequilibrio fisico ed emozionale. Le lezioni si svolgono in uno spazio adiacente a il Maso di Villa - Relais di Campagna in Via Morgante II a Collalto di Susegana. in collaborazione con ASD AntarPrema.

Ulteriori informazioni sulla pagina facebook Butterfly Yoga, via mail antarprema@gmail.com o whatsapp/telefono 345-1768534

