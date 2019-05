Concerto "C'era una volta celeste - La musica, l'uomo, lo spazio e l'avventura"

L'evento è senza fine di lucro tuttavia proponiamo, all'ingresso, una offerta responsabile minima di 10€



C’era una volta celeste ha come protagonista la Stazione Spaziale Internazionale, e il fascino dell’esplorazione umana del cosmo, punto di partenza e di arrivo per nuove sfide: la sfida più grande è riscoprire la Terra il nostro bel pianeta che appare dall’alto come un’oasi in un precario equilibrio sia sul piano sociale che ambientale.

Il concerto consente di riflettere sull’insaziabile desiderio di conoscenza e sul tentativo di spingersi oltre i propri limiti e capacità. Si potrà intraprendere un viaggio tra poesia, musica e tecnologia: la musica dal vivo sarà affiancata a nuove tecnologie ed effetti speciali che vi trasporteranno in una nuova e sconosciuta dimensione.

Saranno eseguiti brani di Fiorella Mannoia, Ivano Fossati, Ron, Stadio, Phil Collins, Hans Zimmer e tanti altri.





La compagnia Musici la Meridiana



La Compagnia Musici la Meridiana è un’associazione culturale composta da 80 elmenti tra attori, coristi, musicisti e tecnici, tutti volontari, che porta in scena concerti multimediali senza fini di lucro. Tra gli obiettivi principali del gruppo vi è il coinvolgimento del pubblico, nella di diffusione di un messaggio a contenuto etico e morale, oltre che a contribuire con il proprio lavoro a progetti di solidarietà. L’associazione realizza progetti multimediali con protagonista la musica d’autore italiana e straniera, la musica sacra, la musica da film e la musica originale propria, il tutto rigorosamente dal vivo mediante coro e orchestra.





