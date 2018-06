A Ca' Dei Ricchi il concerto di Giorgio Barbarotta

Mercoledì 13 giugno il cantautore trevigiano Giorgio Barbarotta sarà in concerto presso Art Cafè nella corte di Ca’ dei Ricchi a Treviso, a partire dalle ore 21. Barbarotta sarà accompagnato da Angelo Michieletto alla chitarra e Federica Capra al violino e proporrà un’ampia selezione del proprio repertorio. Giorgio Barbarotta, cantautore indipendente, da oltre vent’anni si muove tra rock, folk, canzone d’autore e poesia. Intensa da sempre l’attività live con oltre 600 date all’attivo, tra cui tour in Italia e all'estero (Cina, Balcani, Austria). Ha pubblicato a suo nome negli ultimi 13 anni 6 album di canzoni inedite e 2 libri di poesie e racconti. Numerosi i videoclip e le musiche scelte come colonna sonora per documentari. Ha prodotto e collaborato con numerosi artisti dentro e fuori provincia ed è autore dell’inno ufficiale dell’Imoco Volley Conegliano campione d’Italia. Info e approfondimenti al sito www.giorgiobarbarotta.it. In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato.