A Ca' del Poggio con Cheryl Porter per il progetto "Vela per tutti"

La barca a vela per favorire la riabilitazione dei disabili. Il coneglianese Giovanni Galifi è uno che di sfide se ne intende. Ha 42 anni ed è costretto su una sedie a rotelle da quando ne aveva venti a causa delle conseguenze di un terribile incidente stradale.

Poi ha realizzato un sogno: una barca a vela per i pazienti dell’ospedale San Camillo del Lido di Venezia, una struttura specializzata nella ricerca sulla prevenzione, la diagnosi e la cura di malattie neurologiche come ictus, traumi cranici, lesioni del midollo spinale, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e morbo di Parkinson. Grazie alla tenacia di Galifi e alla generosità di amici e colleghi, il progetto “Vela per tutti” è diventato realtà, coinvolgendo oltre 70 pazienti dell’ospedale veneziano che hanno potuto utilizzare la barca con finalità terapeutiche. Ora Galifi si è dato un altro obiettivo: la costruzione di un pontile galleggiante che permetta di arrivare con la sedia a rotelle sino al livello della barca, facilitando e rendendo più sicuri gli spostamenti.

Il costo? Settantamila euro. La raccolta di fondi è già iniziata, ma le difficoltà non mancano. Per questo, Galifi, venerdì 17 marzo, alle 20.30, organizzerà un Gran Galà di beneficenza a Ca’ del Poggio. L’ha voluto chiamare “Un pontile per la libertà… dove il Prosecco incontra il Mare”. Ospite d’eccezione, la cantante statunitense Cheryl Porter, una voce unica ed emozionante che ha già collaborato con artisti del calibro di Mariah Carey, Tito Puente, Paolo Conte, Zucchero, Giorgia. A Ca’ del Poggio canterà dal vivo e la sua presenza, nella cornice del prestigioso Ristorante & Resort di San Pietro di Feletto, darà ulteriore slancio ai sogni di Giovanni Galifi. La quota di partecipazione alla serata è di 90 euro, compresa la cena di gala. I posti sono limitati. Per prenotazioni: tel. 0438-486795 – ristorante@cadelpoggio.it.