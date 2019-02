Luigi Maieron, cantautore, scrittore e poeta a Ca' Piadera

CA' PIADERA IN MUSICA presenta, per "Grandi Palchi":

LUIGI MAIERON

Giovedì 21 febbraio 2019 ore 21.00



A Ca' Piadera, #LuigiMaieron cantautore, scrittore e poeta, presenta il suo nuovo progetto discografico #NonvoglioquasiNiente, uscito a fine 2018 con eccellenti consensi da pubblico e critica, nonché #Telogiurosulcielo, il nuovo romanzo in libreria da maggio 2018 dopo il successo di Quasi niente, con la presentazione di Mauro Corona:

"Splendido libro... Onore al merito, caro compare." - Mauro Corona



Luigi Maieron, è nato a Cercivento (Udine) nel 1954. Ha vinto tre edizioni del Festival del canto friulano e il premio Friùl. Ha avviato una collaborazione artistica con #MauroCorona e #ToniCapuozzo con lo spettacolo Tre uomini di parola. Nel 2002 ha pubblicato l'album Si vîf, coprodotto da #MassimoBubola e Michele Gazich, che ha ottenuto un ottimo successo di critica e si è collocato finalista al #premioTenco. Nel 2007 esce il disco Une Primavere, vincitore della Targa Deganutti 2007 e nuovamente finalista al #PremioTenco2008. Tra i suoi libri ricordiamo #LanevediAnna e #Quasiniente, scritto con #MauroCorona.



➥Gianni Mura ha definito Luigi Maieron; “un albero che canta”.



➥“Leggendo queste pagine si cammina sulla cenere dei ricordi,

sollevando la polvere di un mondo antico, ormai sepolto per sempre…

Leggeri battiti di cuori dimenticati che, con un po’ di attenzione,

si possono ancora ascoltare… lo ha fatto.

In musica e prosa, anzi, una prosa musicale.

Con lealtà e dolcezza, dentro epifanie di dolori e

speranze che aiutano un po’ tutti noi.

Onore al merito, caro compare.”

#MauroCorona



➥Non credo che questo disco sia da ascoltare e basta, bisognerebbe avere il coraggio di berlo, come il vino, di fumarlo come il tabacco e di fischiettarlo guardando il cielo. Che dire... grazie Luigi, di essere tornato dove volevi tornare e di averci fatto salire a bordo della tua altalena.

#DavideVanDeSfroos



➥Ascoltando un capolavoro... Luigi Maieron: intenso, intimo, fragile lottatore, poeta…



Info e prenotazioni: 0438 586768

Prenotazione altamente consigliata

Prima consumazione obbligatoria 8 Euro.

CENA DISPONIBILE ALLA CARTA.

Inizio concerti ore 21:00