Caccia al tesoro a Treviso per trovare il tesoro di Ezzelino da Romano

Dante Alighieri collocò Ezzelino da Romano all’Inferno, nel girone dei violenti, sommerso da un fiume di sangue. Quest’uomo, massacratore di genti e temuto addirittura più del diavolo, estese il suo dominio su Verona, Brescia, Vicenza e Padova, saccheggiando le città e mettendo a ferro e fuoco le campagne: dalle sue conquiste trasse incommensurabili ricchezze. La sua morte, come la sua vita, fu senza pietà: si lasciò morire dissanguato pur di non consegnare se stesso e il suo tesoro ai nemici. Play the City vi aspetta a Treviso per un grande evento. Un gioco urbano alla scoperta degli indizi lasciati da Ezzelino da Romano per riportare alla luce il suo tesoro.Tra chiese, palazzi storici, canali e antiche mura, dovrete dimostrarvi degni eredi del grande conquistatore e decriptare i messaggi che ha sparso per la città.

L'appuntamento è per sabato 28 marzo 2020. Ritrovo alle ore 15 presso la Loggia dei Cavalieri. Durata del gioco: circa 3 ore. Prezzo con bonifico anticipato entro mercoledì 25 marzo: il costo è di 20 euro a persona. Prezzo con con pagamento via PayPal o Satispay entro venerdì 27 marzo: 22 euro a persona. L’evento si concluderà con un drink e dei tranci di pizza presso la pizzeria Ristorantino S.Agostino. La squadra vincitrice riceverà un buono sconto del 50% per una delle sale dell’Escape Room Evolution Treviso. Una gara a squadre, contro il tempo e contro gli avversari, alla ricerca di dove fu nascosto il frutto dei saccheggi di Ezzelino da Romano! Una serie di indovinelli, puzzle ed enigmi da risolvere usando tutta la vostra intelligenza; un modo totalmente nuovo per scoprire i segreti di una città dal fascino ineguagliabile. Armatevi di tanta voglia di scoprire, di giocare, scarpe comode e uno smartphone (a squadra) con connessione web attiva!



L’evento si terrà con un minimo di 25 partecipanti.

https://www.playthecity.it/events/caccia-al-tesoro-treviso-28-03-20/