"Caccia grossa tra i libri": una caccia al tesoro su i classici della letteratura per ragazzi

Il Capi e l’Assistente tornano al Teatro Sant’Anna, domenica 28 gennaio alle 16.30, con lo spettacolo “Caccia grossa tra i libri” dedicato alla letteratura per ragazzi perché leggere può essere molto divertente!



Una curiosa caccia al tesoro dove il pubblico dovrà trovare la soluzione al “Mistero della Biblioteca” attraverso l’interpretazione di alcuni enigmi che si trovano proprio all’interno delle pagine dei libri. I classici della letteratura per l’infanzia verranno proposti sul palcoscenico in modo inedito e molto coinvolgente. Un libro… ops uno spettacolo da non perdere!!!



www.teatrosantanna.it | ingressi 5,50 euro, gratuito sotto i 3 anni | tessera 5 ingressi 25 euro - tessera 10 ingressi 45 euro | biglietteria e prenotazioni 0422.421142 e teatro@alcuni.it



Grazie a “Una fetta di teatro”, un format ideato da Gli Alcuni, le giovani generazioni, con i propri genitori, avranno l’occasione di scoprire e vivere il teatro, con le sue storie e le sue fascinazioni, grazie a linguaggi che sono sempre nuovi ma anche attenti al particolare pubblico a cui tutto il lavoro di programmazione è dedicato.