Caccia Natura: la caccia al tesoro per famiglie al parco

Una giornata evento pensata per famiglie con bambini dai 3 agli 11 che verranno invitate a partecipare a Caccia Natura, la caccia al tesoro che vi porta a scoprire alberi e segreti del Parco degli Alberi Parlanti.



Muniti di mappa ed indizi, ogni famiglia in autonomia potrà risolvere indovinelli, superare prove e guardare la natura con occhi diversi… appuntamento Domenica 23 giugno dalle ore 17 al Parco degli Alberi Parlanti.



Evento gratuito

Età consigliata dai 3 ai 11 anni

Prenotazione obbligatoria allo 0422694046 - info.parco@alcuni.it



In caso di maltempo l’evento sarà annullato