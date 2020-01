Concerto "Caino, ovvero il primo omicidio"

Programma:

Musiche di A. Scarlatti, S. Soardo



ENSEMBLE dell’Orchestra Machiavelli

MAESTRO CONCERTATORE Giancarlo Rizzi

REGIA E DRAMMATURGIA Sara Meneghetti

ATTORE Mauro Bernardi

MASCHERE di Graziano Viale, artigiano



“I musicisti sono della stirpe di Caino” si può leggere in un bel romanzo di Paolo Maurensig. La stirpe di chi fatica e spesso non trova il proprio sacrificio apprezzato. La stirpe di chi, secondo Saramago, a causa del suo demone non è soggetto alla tirannia del tempo e si ribella alle logiche del mondo per andare al succo delle cose. L’oratorio di Scarlatti, ridotto a forma da concerto, chiuso in una cornice post moderna, per la regia di Sara Meneghetti e il talento teatrale di Mauro Bernardi in un viaggio decisamente trasversale.



I biglietti sono acquistabili in loco a partire da un'ora prima dell'inizio del concerto.