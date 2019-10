"Calici di generosità", a Roncade un brindisi contro la distrofia muscolare

Si svolgerà sabato 19 ottobre a Roncade, presso la Cantina 47 Anno Domini, una nuova edizione di “Calici di generosità”, un aperitivo solidale il cui ricavato andrà a sostenere Parent Project aps, l’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker.

L’evento comprenderà la degustazione di vini e prodotti tipici dalla cantina, accompagnati da “cicchetti” tipici. Nel corso della serata sarà servito, inoltre, un piatto caldo. Nel corso della serata sarà presente Stefano Mazzariol, vice presidente dell'associazione, per illustrare le attività e i progetti sostenuti da Parent Project. L’entrata sarà ad offerta libera, fino al raggiungimento della capienza massima della location. La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è la forma più grave delle distrofie muscolari, si manifesta in età pediatrica e causa una progressiva degenerazione dei muscoli. La distrofia di Becker (BMD) è una variante più lieve, il cui decorso varia però da paziente a paziente. Al momento, non esiste una cura. 47 Anno Domini è un autentico Wine Creative Lab lungo la Treviso Mare; il nome è un richiamo alla data in cui venne completata la costruzione dell’antica via romana lungo la quale si snodano i 30 ettari di vigneti da cui l’azienda crea i vini di punta del gruppo. Proprio su questo terreno, capace di regalare vini importanti, raffinati, dall’inconfondibile eleganza e consistenza, è stata costruita 47 Anno Domini, espressione dell’amore per la terra e il buon vino che, da sempre, fa parte della famiglia Tombacco. Immersa tra cesellati filari di vigneti, 47 Anno Domini è espressione della filosofia Wine by Design: ogni elemento dell’azienda è portavoce di un’innovativa impostazione concettuale, che associa la produzione vitivinicola e la qualità del prodotto alle idee di bellezza, lusso, relax. Parent Project aps è un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Dal 1996 lavora per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine dei bambini e ragazzi affetti dalla patologia attraverso la ricerca, l’educazione, la formazione e la sensibilizzazione. Gli obiettivi di fondo che hanno fatto crescere l’associazione fino ad oggi sono quelli di affiancare e sostenere le famiglie attraverso una rete di Centri Ascolto, promuovere e finanziare la ricerca scientifica e sviluppare un network collaborativo in grado di condividere e diffondere informazioni chiave. Info: www.parentproject.it



Per informazioni e prenotazioni

Cantina 47 Anno Domini – Tel. 0422/849976

Stefano Mazzariol – Tel. 333/6429879