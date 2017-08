Calici di Stelle a Borgo Malanotte: ritorna la magia della notte di San Lorenzo

Per la sera più luminosa dell’anno tutta Italia è pronta a brindare con la nota rassegna Calici di Stelle, tante le manifestazioni anche nella provincia trevigiana. Tra gli eventi più caratteristici Calici di Stelle in Borgo Malanotte, manifestazione simbolo del buon gusto che ogni anno registra un forte incremento di visitatori che dedicano attenzione alle eccellenze vinicole del territorio del Piave.

Nell’incantevole scenografia del piccolo Borgo di Tezze di Vazzola, giovedì 10 agosto dalle 19 alle 24, oltre 60 produttori daranno la possibilità di assaggiare i vini delle loro migliori bottiglie. Ben 12 i punti dove si potranno degustare i piatti della tradizione e 15 le postazioni riservate alla mescita dei vini serviti da sapienti sommelier.



Una serata alla riscoperta di antichi sapori che accoglierà i partecipanti con un calice serigrafato con il logo dell’evento e un apposito carnet che permetterà 8 consumazioni. Nel parco della vicinissima Villa Dirce saranno invece le degustazioni gratuite guidate a far scoprire i migliori Rabosi abbinati a formaggi tipici. Una manifestazione inserita nel cartellone Malanotte d’Estate, promosso da Unpli Treviso e organizzata dalle amministrazioni comunali di Vazzola, San Polo di Piave, Mareno di Piave, Fontanelle e Ponte di Piave con la collaborazione di ben 10 Pro Loco e varie associazioni del territorio.



Un evento che gode di molta notorietà e richiama centinaia di visitatori anche da fuori provincia, 3000 in totale le persone che potranno godere dello splendido contesto impreziosito dall’ intrattenimento dei gruppi folcloristici locali. Il termine ultimo per le prenotazioni è fissato mercoledì 9 alle ore 12. Costo del biglietto 18€, 15€ ridotto, informazioni e prenotazioni 0438 440 872.