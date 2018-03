Treviso, "Calzini Clandestini" in duo

Aperitivo accompagnato dal concerto dei Calzini Clandestini in Duo: Paolo Perin e Mattia Magatelli



Crich Corner in pieno centro a Treviso, a pochi passi da Piazza dei Signori.

Per informazioni o prenotazioni: 0422/582044



Distribuzione/Organizzazione:

LUISA TREVISI

347/8217393 - trevisi.luisa@gmail.com

http://luisatrevisi.altervista.org/