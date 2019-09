Tutti insieme per la vita: iscrizioni a Camminare per la Vita 2019

Sabato 14 settembre, dalle 8.30, ti aspettiamo in galleria al Centro Tiziano per iscriverti alla camminata di beneficenza Camminare per la Vita 2019!

Con il nostro e tuo sostegno aiuteremo a finanziare i progetti di ricerca e assistenza promossi dalla Fondazione Città della Speranza di Padova, nell’ambito delle patologie pediatriche.

Camminare per la Vita è una manifestazione ludico motoria, una camminata non competitiva che mette l’accento sull’importanza e i benefici salutari del movimento con una passeggiata alla scoperta della bellezza e ricchezza dei luoghi che viviamo quotidianamente con poca attenzione. Ad ogni partecipante viene chiesto un piccolo contributo, che verrà devoluto interamente in beneficenza: camminare fa bene e... fa del bene!

Camminare per la Vita è un’iniziativa di Sciare per la Vita, la onlus impegnata attivamente per sostenere la ricerca e la cura delle leucemie infantili, guidata da Deborah Compagnoni.

La manifestazione si terrà il 22 settembre a Treviso, tutte le info sul sito: https://camminareperlavita.it