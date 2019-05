Camminata alchemica sul Montello

CAMMINATA ALCHEMICA

Un'esperienza di trasformazione nella natura per dare una svolta alla tua esistenza



🌿 Domenica 9 giugno dalle ore 15 alle 19 circa

🌿 Montello (Tv)

🌿 Posti limitati!



Una camminata che trasforma i grandi punti di domanda della tua vita in opportunità da cogliere e strade da percorrere.



Una coaching in natura con pochissime persone, per amplificare al massimo il confronto, la ricerca, i risultati.



Con il sostegno del potere intrinseco di un luogo magico, dove gli alberi di paulownia, un ricco sottobosco collinare e una fonte pura creano un contesto ad alto potere alchemico ed energetico.



Spegni la mente, lasciati guidare dal tuo intuito ed entra nella profondità di te stesso: troverai la risposta pronta ad aspettarti e imprimerai la giusta svolta nelle aree della tua vita per cui stai chiedendo aiuto!