Camminata alchemica dei 5 sensi - Serata di presentazione

SERATA DI PRESENTAZIONE

CAMMINATA ALCHEMICA DEI 5 SENSI

La Natura ci invia sempre messaggi importanti.

Questo ciclo di camminate sensoriali ci stimola a coglierli con leggerezza, per portare vitalità e saggezza nella nostra vita.

L'alchimia è la trasformazione del piombo in oro, metaforicamente ci porta a ripulire le emozioni più pesanti in stati dell'essere più elevati.

Riconnettendoci al nostro corpo, ai cinque sensi, alle emozioni, alle quattro stagioni, ai cicli della vita, riusciremo a percepire un nuovo modo di camminare nella Natura e, soprattutto, nella vita.

Una serata interattiva creata per conoscerci e scoprire nuove e stimolanti possibilità della camminata, per crescere insieme.



PROGRAMMA

Saluto e presentazione del nuovo Studio i 5 Sensi

Introduzione a cura di Veronica Zanetti - Istruttore di camminata sportiva e Wellness Coach

Presentazione della Camminata Alchemica a cura di Roberta Marzola, giornalista e facilitatrice in tecniche per il riequilibrio energetico

Riflessioni, condivisioni e chiacchiere di gruppo.



E' prevista l'organizzazione di due Camminate Alchemiche dei 5 Sensi a MAGGIO e GIUGNO.

Durante la serata raccoglieremo le vostre adesioni.

Luogo: Studio i 5 Sensi - il coworking del Benessere

Piazza all'Arma di Cavalleria 5 - Casale sul Sile - Treviso

Data: VENERDI 20 Aprile ore 20.30

Posti disponibili: 20 - SOLO su prenotazione

INGRESSO GRATUITO



info e prenotazioni al 327 8164937 (Veronica) oppure 320 4103952 - info@robertamarzola.it (Roberta)