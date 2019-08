Camminata commemorativa per il Vice Brigadiere Mario Cerciello

Per la serata di lunedì 5 agosto l'ex comandante della Stazione dei Carabinieri di Treviso, Pietro Lo Priore, ha organizzato una camminata in commemorazione del Vice Brigadiere Mario Cerciello, rimasto violentemente ucciso in una rapina avvenuta a Roma nei giorni scorsi. Il concentramento è previsto alle ore 19 con partenza da piazza Aldo Moro di Treviso, con successiva percorrenza di via Calmaggiore e via Cornarotta, con breve sosta e termine di fronte la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri. Il tutto con una durata massima di 30/40 minuti. "L’occasione è assolutamente apolitica ed aperta a tutti gli italiani onesti" dichiara Lo Priore.