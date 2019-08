Camminata commemorativa per il Vice Brigadiere Mario Cerciello

Per la serata di lunedì 5 agosto l'ex comandante della Stazione dei Carabinieri di Treviso, Pietro Lo Priore, ha organizzato una camminata in commemorazione del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega, rimasto violentemente ucciso in una rapina avvenuta a Roma nei giorni scorsi. Il concentramento è previsto alle ore 19 con partenza da piazza Aldo Moro di Treviso, con successiva percorrenza di via Calmaggiore e via Cornarotta, con breve sosta e termine di fronte la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri. Il tutto con una durata massima di 30/40 minuti. "L’occasione è assolutamente apolitica ed aperta a tutti gli italiani onesti" dichiara Lo Priore.