Quarto d’Altino: camminata ad anello tra i fiumi Sile, Zero e Dese

Camminata Nordic Walking con sosta nella zona archeologica di Altino.



Ritrovo a Treviso: ore 8, parcheggio Stadio calcio (ex Foro Boario)

Ritrovo a Quarto d’Altino: ore 8.45, parcheggio cimitero, via Marconi

Difficoltà: facile, pianeggiante

Lunghezza: 14 km circa



Quota di partecipazione: € 5

Noleggio bastoncini (solo per chi conosce già la tecnica del Nordic Walking) € 2



Note: abbigliamento a strati, acqua e frutta.



Istruttore: Anna Maria (cell. 392 7734387)

Activity leader: Verner



Prenota qui sotto entro venerdì 23 marzo indicando il punto di ritrovo.