Camminate alchemiche dei 5 sensi

CAMMINATA ALCHEMICA DEI 5 SENSI

Venerdì 4 maggio ore 18.45-20.45

Venerdì 8 giugno ore 18.45-20.45

SOLO su prenotazione

INFO E PRENOTAZIONI:

Veronica: 327 8164937 - veronicazanetti@wellnesswalking.it

Roberta: 320 4103952 - info@robertamarzola.it

La Natura ci invia sempre messaggi importanti.

Queste camminate sensoriali ci stimolano a coglierli con leggerezza, per portare vitalità e saggezza nella nostra vita.

L'alchimia è la trasformazione del piombo in oro, metaforicamente ci porta a ripulire le emozioni più pesanti in stati dell'essere più elevati.

Riconnettendoci al nostro corpo, ai cinque sensi, alle emozioni, alle quattro stagioni, ai cicli della vita, riusciremo a percepire un nuovo modo di camminare nella Natura e, soprattutto, nella vita.

I partecipanti si porteranno a casa uno strumento creato per conoscersi e scoprire nuove e stimolanti possibilità della camminata, per crescere insieme.



Con Veronica Zanetti - Istruttore di camminata sportiva della Wellness Walking ASD - Casale sul Sile e Roberta Marzola - Facilitatrice e giornalista