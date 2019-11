Campagna amica: al mercato coperto arriva Chioccioliamo

La gastronomia, da sempre, parla di loro. È d'altronde uno degli alimenti più controversi, passato dall'essere annoverato tra i “cibi dei poveri” ad essere oggi pietanza imprescindibile nella cucina più raffinata.

Oggi, però, è pure uno speciale alleato nella cosmesi. Parliamo della chiocciola, che sabato, a partire dalle 10.30 al mercato coperto di Campagna Amica in piazza Giustinian Recanati a Treviso, sarà la protagonista indiscussa di “Forza lumache!”, l'evento di Campagna Amica che unirà cibo e cucina. A portare la propria esperienza imprenditoriale sarà l'azienda agricola trevigiana Pajarin, che ha il proprio quartier generale a Povegliano. Qui, infatti, la realtà agricola ha datto avvio allo speciale progetto Chioccioliamo, allevando a ciclo naturale le chiocciole, destinate poi alla cucina, ma allo stesso tempo ricavandone la bava, con cui presenta cosmetici naturali adatti a tutti i tipi di pelle. La crema mani, ad esempio, protegge dalle irritazioni e dal rossore, dando una profonda idratazione e rigenerando le cellule della pelle. Un progetto all'avanguardia, quello dell'azienda agricola Pajarin di Povegliano, che trova pochi eguali in Italia. L'appuntamento è quindi per sabato mattina in piazza Giustinian Recanati, per un viaggio particolare che saprà unire gastronomia e cosmesi, tradizione ed innovazione, con la possibilità anche di gustare alcune specialità.