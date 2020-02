Campionato Regionale di Dama Italiana (per il titolo regionale) valido per la classifica Elo-Rubele 50% (classifica nazionale), presso le sala Tintoretto e Giorgione del centro sociale di Roncade – Piazza Donatori del Sangue.

Il Campionato sarà diviso in 1°- 2° Gruppo e un 3° Gruppo riservato ai provinciali, entrambi fine iscrizione ore 8:45 con inizio ore 9:00

Un Gruppo Junior: iscrizione al pomeriggio ore 14:15

La gara e’ riservata ai soli tesserati FID (Federazione Italiana Dama)

Parteciperanno alcuni maestri, tra i più quotati in Italia

-Ingresso libero per la visione al pubblico-

Le premiazioni avverranno verso le ore 18.00, probabilmente anticipate solo per Gruppo Junior.

Locandina completa con tutti i dettagli nel sito FID: http://www.fid.it/public/uploadCalendario/locandina%20regionale%20%2016%20febbraio%20approvato.pdf?fbclid=IwAR1ZAk2Pfsp3duh8D29gr65S0BjFFvM_iUJzLMPjES4QXeGLU7rwZAbifJw

Un ringraziamento a tutti gli Sponsor che hanno reso possibile la realizzazione del “Campionato Regionale di Dama italiana 2020”

PER INFORMAZIONI contattare il Comitato organizzatore:

Sergio Garbin 3423212004 presidente regionale FID

Renato Cervellin 3485545948 presidente del “Damasport Roncade”

Loris Scaggiante 3315815954 delegato provinciale FID