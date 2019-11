"Canapa - Una Storia Incredibile": presentazione del libro di Matteo Gracis

Canapa - Una Storia Incredibile, il libro di Matteo Gracis edito da Chinaski Edizioni, verrà presentato alle 17 dal suo autore a Treviso sabato 16 Novembre presso all’Happy Birthday del Puntoverde, Il negozio per il Growing di Treviso (via Castellana 37).



Canapa - Una Storia Incredibile nasce con un’importante missione: porre lo stop alla demonizzazione di questa pianta, puntando con forza l’attenzione sulle sue potenzialità di utilizzo nei settori più svariati e sulle sue caratteristiche, che la rendono un validissimo alleato nella lotta per uno sviluppo ecosostenibile. In pochi sanno, infatti, che con la canapa, oltre a tessuti, carta, medicamenti…, è possibile realizzare materiali per l’edilizia radicalmente ecologici, così come materie “plastiche” interamente biodegradabili. Un dato non poco rilevante in un momento storico in cui noi e il nostro ambiente stiamo affogando in un mare di plastica. E infatti la cannaplastica si sta affermando nel mondo delle produzioni d'avanguardia di materiali per l'arredamento, di imballaggi e giocattoli. E come mai piace così tanto? Perché è completamente atossica.