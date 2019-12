Cantina aperta a natale: Pizzolato organizza pop-up christmas wine shop

Tanti i nostri vini biologici da abbinare ai vostri pranzi e cene di Natale e tante idee regalo tutte bio, nelle nostre nuove confezioni regalo! Con una speciale promozione di Natale: ogni 8 bottiglie acquistate, 1 tappo spumante Pizzolato in omaggio. Due giorni di festa a ingresso libero.

Il programma

VENERDÌ 13 DICEMBRE

DALLE 9 ALLE 12.30

Mattinata di wine shop aperto con possibilità di degustazioni gratuite di vini biologici con tantissime nuove idee e confezioni regali

DALLE 16 ALLE 20

Pomeriggio di apertura con possibilità di degustazioni gratuite di vini biologici con tantissime nuove idee e confezioni regalo in collaborazione anche con l’azienda agricola Nonno Andrea e i suoi prodotti abbinati ai nostri vini bio!

Dalle ore 17 brindisi di auguri con panettone e spumanti biologici



SABATO 14 DICEMBRE

DALLE 9 ALLE 12.30

Mattinata di wine shop aperto con possibilità di degustazioni gratuite di vini biologici con tantissime nuove idee e confezioni regalo!

DALLE 16.00 ALLE 20

Pomeriggio di apertura con possibilità di degustazioni gratuite di vini biologici con tantissime nuove idee e confezioni regalo in collaborazione anche con l’azienda agricola Nonno Andrea e i suoi prodotti abbinati ai nostri vini bio!

dalle ore 16 Laboratorio Natalizio di Riciclo creativo per tutti i bimbi

dalle ore 16 Laboratorio per grandi e piccini “Decora la tua bottiglia” e dedicala a chi vuoi

ore 17 Arrivo di Babbo Natale a cavallo con tanti doni per grandi e piccini!

ore 18 Degustazione gratuita in barricaia, guidata dalla sommelier della cantina Sabrina , SU PRENOTAZIONE allo 0422928166 -> “Tema: Gli spumanti per il cenone di Natale”. Protagonisti dell’evento il “Metodo classico” di Chardonnay e Manzoni Bianco, il Raboso Malanotte DOCG (annate 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016), i passiti dolci e tutti gli spumanti bio della linea Collezione: tutto il nostro staff sarà a vostra disposizione per potervi consigliare al meglio.