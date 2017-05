"Cantine aperte" al Castello di Roncade

Il giorno 28 maggio ecco che Castello di Roncade "Cantine aperte" nel 25° anniversario del Movimento del Turismo del Vino offre ai suoi gentili ospiti un viaggio sensoriale fra vino, artigiani, street food, musica e sport (con il Mogliano Rugby).

…tatto…

Nel bellissimo Parco del Castello, per tutta la giornata, per i più piccoli un duplice programma: Castello in Gioco li coinvolge in giochi di equilibrio, scuola di circo, giocoleria e circo in volo, il Mogliano Rugby, con i propri educatori e giocatori, li faranno divertire con la palla ovale in attività propedeutiche al gioco del rugby.

…ascolto…

Nel granaio grande, alle ore 16:30, uno speciale concerto a 4 mani mani con il pianista Ezio Lazzarini. A seguire la presentazione del suo libro SFUMATURE. Ricordi musicali e aneddoti, Linea Edizioni, a cura di Lisa Marra. Apre il concerto il giovanissimo pianista roncadese di soli 11 anni Davide Conte.

Il libro presenta una serie di piacevoli racconti che ripercorrono quasi quarant’anni di attività professionale come Maestro di Sala al Gran Teatro La Fenice di Venezia. Il maestro Ezio Lazzarini ha avuto, infatti, il privilegio di conoscere personalità di grande rilievo in campo internazionale. Con alcuni di essi c’è stato solamente un breve rapporto professionale, altri sono divenuti cari amici. Attraverso le pagine di questo libro conosceremo la Callas, Stravinskij, Rota e molti altri non solo come grandi artisti, ma soprattutto come esseri umani. Un percorso raccontato anche con ironia, attraverso la seconda metà del secolo XX dedicato ai musicisti, agli appassionati dell’Opera lirica e agli amanti del Concertismo.

L’autore Ezio Lazzarini è Primo Maestro di sala al Teatro “La Fenice” di Venezia dal 1960 al 1995. Ha collaborato con i più prestigiosi cantanti e direttori d’orchestra. Docente della cattedra di pianoforte presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia.Il 29 dicembre 2011 ha ricevuto il premio “Una vita per la Fenice”. Attualmente collabora con l’Associazione Musicale “Ermanno Wolf-Ferrari” dove svolge attività di elaboratore e compositore; inoltre si esibisce regolarmente a quattro mani assieme alla figlia Anna dando vita alla stagione de Il Contrappunto Veneziano, dove presenta le sue elaborazioni inedite.

…gusto…

Nella barchessa sud e in quella nord, per tutta la giornata, artigiani del gusto e street food offriranno le loro delizie per i palati più esigenti.

….vista…

All’ingresso del punto vendita, all’inizio di ogni ora inizierà la visita guidata alla chiesa, al salone e alle cantine del castello.

… i 5 sensi…

Nel punto vendita il viaggio sensoriale ci conduce nel mondo del vino: i sommelier del castello saranno lieti di illustrare i nostri vini, capaci di accontentare ogni gusto e palato dal più sofisticato al più tradizionalista. Vi racconteranno i metodi di produzione, le caratteristiche sensoriali e le storie di questi prodotti capaci di coniugare al meglio tradizione e modernità. Sarà presente in degustazione anche Baronessa Isabella, uno spumante prodotto con metodo Charmat lungo, creato dall’unione tra Chardonnay e Raboso, per celebrare la nascita di Isabella Ciani Bassetti, un prodotto molto elegante, fresco e complesso allo stesso tempo, proprio come una donna. Sarà inoltre possibile fare delle degustazioni verticali del celebre Villa Giustinian, primo taglio bordolese prodotto in Italia e fiore all’occhiello dell’azienda.

…il cuore…

Castello di Roncade Cantine Aperte è anche un occasione per essere vicini all’ASSOCIAZIONE PARENT PROJECT ONLUS che sostiene i genitori e i ragazzi affetti dalla distrofia muscolare di Duchenne e di Becker, malattia genetica e rara. L’associazione aiuta direttamente le famiglie e sostiene la ricerca scientifica. Il gazebo dell’associazione sarà vicino al Mogliano Rugby, nel parco del castello, per info: www.parentproject.it associazione@parentproject.it

INFO GENERALI:

L’ingresso è a pagamento:

Ingresso intero: €7,50 +18 anni.

Ingresso di cortesia: €0,50 dai 6 ai 18 anni.

Il biglietto intero di €7,50 include:

lo sconto di €2,50 sull’acquisto di una bottiglia di vino del castello per biglietto presso il punto vendita.

il bicchiere per la degustazione e la degustazione di 5 vini del castello,

la visita guidata alla chiesa, al salone e alle cantine del castello.

il concerto e la presentazione del libro.

Il biglietto di cortesia include le attività dedicate ai bambini.

www.castellodironcade.com

info@castellodironcade.com

VIA ROMA 141, 31056 RONCADE

info line: +39 0422 708736, +39 3383997644