Cantine aperte 2019: ci sarà anche la cantina Col Sandago

Col Sandago aderisce con entusiasmo all’evento enoturistico più importante d’Italia “Cantine Aperte”, organizzato dal Movimento Turismo del Vino, dal 1993, nell’ultimo weekend di maggio, per favorire un contatto diretto tra produttori e appassionati di vino.

Sabato 25 maggio Col Sandago aprirà le porte per il secondo Spring Special Opening, in concomitanza con la manifestazione nazionale “Cantine Aperte”, per una giornata dedicata ai diversi vini della cantina. Gli enoappassionati potranno spaziare nelle degustazioni attraverso tutta gamma di eccellenze Col Sandago dalle etichette Docg, pluripremiate in concorsi nazionali e internazionali, ai vini che raccontano la storia e l’essenza stesse della Tenuta: Wildbacher, Wildbacher Rosè, Camoi, Antico. Vini unici che sinterizzano nel calice la cura in vigna e la capacità in cantina e si fanno ambasciatori di emozioni di territorio unico, il cuore della Docg. del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene.



Col Sandago Spring Special Opening - 25 maggio 2019

Orari 9.30- 13.30 / 15.00 - 19.00

Via Barriera 41, Susegana (TV)

Per informazioni:

info@colsandago.it

Tel: 0438 64468