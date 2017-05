Un weekend con "Cantine aperte": in Veneto e a Roncade festa per tutta la famiglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

RONCADE Quest'anno il Movimento Turismo del Vino festeggia i suoi 25 anni e l'evento Cantine Aperte, che si terrà domenica 28 maggio, inizia a trasformarsi: in Veneto tantissimi gli appuntamenti che oltre a valorizzare il lavoro nelle cantine e nelle vigne offriranno spazio all'intrattenimento per famiglie.

Ad esempio: tra le provincie di Treviso e Venezia, il Castello di Roncade offre degustazioni ma anche eventi per i bambini come il divertente Castello in Gioco con la presenza dei giocatori e allenatori del Mogliano Rugby che intratterranno i piccoli in attività propedeutiche a questo sport. Per ingannare l'attesa i genitori potranno visitare un nuovo spazio dedicato allo street-food e agli artigiani dei sapori. E ancora: alla cantina Rechsteiner dei Baroni Von Stepski -Doliwa a Piavon di Oderzo, a completamento del programma dedicato al vino, ci saranno passeggiate con i pony nel parco della Villa; e per i genitori più sportivi "wine workout", un originale appuntamento col fitness: esercizi a corpo libero e come attrezzo si utilizzerà anche la bottiglia di vino. Altre curiosità? Alla Tenuta Castello di Rubaro, nel cuore dei colli, a Nanto (Vicenza), provate il safari tra le vigne da farsi in bicicletta: divertente per i genitori e per i ragazzi anche perché a bordo di una mountain bike.