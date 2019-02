Festa del cao de ano (capodanno veneto)

Anche quest'anno siamo prossimi al Capodanno Veneto del 1marzo.

Come di consueto festeggieremo insieme domenica 10 marzo a Visnà di Vazzola.

La giornata si aprirà alle ore 10.30 con la conferenza storica e la partecipazione della classe elementare che con la sua insegnante ha prodotto un libro sulla Serenissima, elaborato e studiato dai ragazzi per i ragazzi, di seguito pranzeremo e ci divertiremo immersi nelle nostre tradizioni.

Non mancare, conferma la tua presenza!!!!

Conferenza storica: entrata libera

Pranzo: adulti € 16,00 ragazzi € 12,00

