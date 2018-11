Capodanno 2019 @ Casa Lolo, Bessica di Loria

Cenone di capodanno Casa Lolo



Aperitivo di benvenuto : flute di prosecco o analcolico con buffet di fritti e verdure pastellate



Antipasti :



tortino di zucca su fonduta di Asiago



polentina rustica con chiodini e sopressa



carpaccio di manzo con verdurine in agrodolce



Primi :



risotto al radicchio di Treviso mantecato al morlacco



crespelle ai funghi misti di bosco con burro fuso e salvia croccante



Secondi :



guancetta di vitello con purè di patate



tagliata di angus su letto di rucola e pomodorini



Dolce :



Cheesecake di mascarpone con frutti di bosco



Acqua e vino della casa



Caffê



Adulti 50 €



Bambini ( sotto i 12 anni ) 25 €



La serata sará allietata da musica… balli … e tanto divertimento



Dopo la mezzanotte buffet di frutta fresca e secca… e per i piú audaci … Musetto… cren … e lenticchie



Cena solo su prenotazione : 3358454186 – 3493212223



Da mezzanotte in poi, per chi non cena, ingresso completamente libero e gratuito per Tutte/i



e Special Guest from AMORE Radio Show 800 in Tour ( prima data del nuovo format ) : LORENZOSPEED*



Location : Casa Lolo, via Dante Alighieri 2/4, Bessica di Loria ( Treviso ), di fronte alla chiesa



Per l'occasione, durante L'Evento, ci sarà come ospite speciale lo speaker LORENZOSPEED*, che da quasi 15 anni conduce il programma radiofonico AMORE Radio Show, arrivato ormai ad 800 puntate, con quasi 5.000 ore di trasmissione e che, nel corso degli anni, ha ospitato in studio, in diretta, artisti di qualsiasi settore e genere, quali Deejays / Producers di fama mondiale, scrittori, bloggers, musicisti, giornalisti, band e molti altri ancora. Il programma, già dai primi anni '2000, attualmente va in onda ogni seconda, quarta, e quando c'è anche quinta Domenica del mese dalle ore 12 alle ore 15 in diretta mondiale su www.radiogammacinque.it ( in streaming audio ) ed anche in diretta regionale ( in Veneto ) sui 94.00 FM dagli studi di Campodarsego ( Padova ), dove RadioGamma5 ha attualmente la sede. La nota emittente radiofonica padovana, in particolare, è attiva dal 1976 dove nacque nella storica sede di via Belzoni 9 a Cadoneghe ( Padova ) ed ora, da circa una decina d'anni, trasferitasi nel comune limitrofo di Campodarsego.



L'Artista Vicentino LORENZOSPEED*, nonostante la sua giovane età, ha al suo attivo un'esperienza quasi trentennale di locali di tutto il Nord Italia, ed anche in giro per il mondo, visto che la sua grande passione per la Club Culture ed il viaggio lo ha portato in svariati Paesi del mondo, quali ad esempio, in rigoroso ordine alfabetico, Albania, Argentina, Austria, Francia, Grecia, Inghilterra, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svizzera, Thailandia, ecc. ecc. L'ingresso alla festa, per chi volesse unirsi al party dopo la cena, sarà gratuito.