CAPODANNO AL VERDE

Villa Caprera

23.00 - 05.00



PRENOTAZIONE ON-LINE OBBLIGATORIA (4€):

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-capodanno-al-verde-2017-29608507844



> Dinner + Party

> 3 dancefloors

> Free drink all night long

> Street-food corner

> Free cappuccino e brioche (5am)



Dinner 20.30 / Party from 23.00



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



PREZZI / PRENOTAZIONI:



> PARTY = 60€ donna / 80€ uomo (pagamento all'ingresso)

+ 2€ registrazione on-line:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-capodanno-al-verde-2017-29608507844



*il prezzo di registrazione on-line aumenterà all'avvicinarsi dell'evento

fino al 20 dic = 2€ + biglietto ingresso (sold-out)

dal 20 dic al 29 dic = 4€ + biglietto ingresso

dal 29 dic al 31 dic = 6€ + biglietto ingresso



Una volta effettuata la registrazione on-line, paghereto direttamente all'ingresso il prezzo del biglietto completo!



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



> PARTY + DINNER = 150€ (info/menù sotto)

*Prenotazioni cena: info@massimosanti.com

(comunicare il nome del tavolo e numero di persone)

*cena servita

*il pagamento avviene interamente all'ingresso, no caparre



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



MUSIC:



AL VERDE room (hip-hop / dancehall / classixx)

djs:

> Auza

> Eleonora Costantini

> Al Verde soundsystem



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



CIPRIA room (disco / rare-grooves / house)

djs:

> Oceanicmood

> Psonic Psummer



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



SARAH PALMER room (90's house / garage)

djs:

> SPILLER

> dj Grao



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



DINNER INFO:



*cena servita a tavola

*Prenotazioni cena: info@massimosanti.com

(comunicare il nome del tavolo e numero di persone)

*il pagamento avviene interamente all'ingresso, no caparre



MENù:



> Aperitivo:

-Ferrari Perlè Magnum DOC F.lli Lunelli

-Punch of the night

-Crostino con caviale panna acida e sedano

-Conetti di cialda con spuma di pesce, ai formaggi e al radicchio

-Mini-tartare di pesce crudo e avocado

-Gamberi nuova caledonia in tempura con farina di Panco



> In tavola

-Crema di Topinambur con spiedino di capasanta ed erba cipollina

*alternativa Veg: crema di porro e patate

-Risotto al Nero di Seppia con Gamberi e fiocchi d'argento

*alternativa Veg: Risotto amarone e castelmagno con fiocchi d'oro

-Pesce spada e code di scampi in vasocottura con verdure e polenta

*alternativa carne: bocconcini di vitellone in vasocottura con verdure e polenta

*alternativa Veg: Bocconcini di seitan in vasocottura con verdure e polenta



> Dolci

-Panettone con crema ai pistacchi

-Croccantino alle mandorle e cioccolato



>Vini

-Prosecco Col Vetoraz

-Chardonnay Villa Margon Trentino Superiore D.o.c. F.lli Lunelli

-Ribolla Gialla doc friuli colli orientali az agr Roncal

-Bosco del Merlo Chardonnay D.o.c.

-Ferrari Perlè Magnum DOC F.lli Lunelli



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



ALLOGGI consigliati nelle vicinanze:

-Locanda al sole

-Albergo Roma

-Albergo al Moretto

-Hotel Alla Torre

-Albergo Alla Speranza

-Appartamenti Sofia e Marylin

-Ca' delle Rose

-B&B Pisolo



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



PRENOTAZIONE ON-LINE OBBLIGATORIA (2€)

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-capodanno-al-verde-2017-29608507844



*Guardaroba custodito



Villa Caprera

Via Caprera 39