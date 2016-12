Capodanno 2017 al Ronchetto by Nolita Epg Group Caffè Roma

⭐️ SABATO 31 DICEMBRE⭐️



Nolita Living Club | EPG Group | Caffè Roma - Drink & Entertainment ... ancora una volta assieme !!!



... Ci Pensiamo a Capodanno !...



IL CAPODANNO QUEST'ANNO SI FESTEGGIA AL BORGO RONCHETTO!



⭐️ CENONE comprensivo di Party Dopocena ad € 90.



⭐️ INGRESSO DOPOCENA acquistando in prevendita €15 entro il 20/12.

Dopo questa data il prezzo aumenterà.



⭐️ TAVOLO DOPOCENA possibilità di prenotare il tavolo x il party.





⭐️ LiveConcert '70-80-90 | I NOSTALGICI



⭐ DjSet Commercial & Dance

WAR_MAZ

PATRIK

Jay SWA





Per la formula Cenone e Tavolo Party, caparra minima del 50% al momento della prenotazione e saldo entro il 28/12 presso il Borgo Ronchetto.

-------------------------

Per il solo Ingresso, saldo al momento della prenotazione.

-------------------------

Info e prenotazioni:

Ricky 340.5044274

Paolo 347.8727588

-------------------------

Borgo Ronchetto

Via Argine Piave, 51

Salgareda -TV

(a 3 Km uscita autostradale Noventa di Piave)