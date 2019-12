Il Capodanno a Treviso in Piazza dei Signori

Per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, vi aspettiamo tutti in Piazza dei Signori per una serata all’insegna della musica e dei tradizionali fuochi dalla Torre Civica! 🎉 🎉🎉



Un programma ricco e divertente orchestrato dai presentatori Igor Barbazza e Claudia Vigato insieme all'Amministrazione Comunale. Alle 21 apriranno la serata i Funkasin Street Band che sfileranno per le vie della Città fino al palco con maxi schermo in Piazza dei Signori. Seguirà il coro River Gospel Mass Choir diretto dal Maestro Alessandro Pozzetto e le Onde Beat per ballare sulle note degli anni ’60. 🎵 Allo scoccare della mezzanotte ci sarà l’immancabile spettacolo pirotecnico ⭐⭐⭐ dalla Torre Civica e a seguire dj set fino a tarda notte.



Vi aspettiamo!

** Attenzione ***

Si raccomanda di arrivare con largo anticipo in quanto, per ragioni di sicurezza, la capienza di Piazza dei Signori è limitata a 3.000 persone.