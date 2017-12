Capodanno Sogno Numero2 - Festa per famiglie

Sogno Numero2 organizza una grande festa per adulti e piccini, un’occasione speciale per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno!

Ecco il programma:

Apertura della Festa alle ore 21 con un drink di benvenuto!

GIOCHI E ANIMAZIONE PER I BAMBINI A TEMA HARRY POTTER!!

Giochi e animazione basate sulla storia del film di Harry Potter

BABY DANCE

SALA PER BAMBINI attrezzata con giochi e colori

DISCO DANCE

BUFFET dolce e salato e…

LABORATORIO PENSIERINI PER IL 2018!

Alle ore 24.00 brindisi di mezzanotte con panettone e pandoro

e poi tutti in giardino per salutare il nuovo anno con il lancio dei palloncini luminosi!!!

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 328 3658672 / 336 656997

INFO@SOGNO2.IT



Quote di partecipazione

28 euro adulti – 18 euro 6/12 anni – 10 euro 3/6 anni - gratis bambini fino a 3 anni

>>>SCONTI PER GRUPPI DI FAMIGLIE<<