Capodanno 2020 con Sogno2: una festa per bambini e famiglie

Martedì 31 dicembre alle ore 20.30 nella sede Sogno Numero2 di Treviso in Borgo Mestre 107 la festa dell’ultimo dell’anno di Sogno Numero2 per divertirsi in famiglia.

Ecco il programma: apertura della festa alle ore 20.30 con un drink di benvenuto e laboratorio per i bambini. A seguire: laboratorio per i pensierini del 2020, giochi e animazione a tema "Il re leone", baby dance e disco dance. Buffet dolce e salato e sala per bambini attezzata con giochi e colori. A mezzanotte brindisi con panettone e pandoro. Quote di partecipazione: 28 euro adulti, 16 euro bambini dai 4 ai 10 anni, gratis bambini fino a 3 anni



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 328 3658672 / 338 8091159

INFO@SOGNO2.IT