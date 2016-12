Capodanno 017 @ The Wishing Wells

Non sai ancora cosa fare a Capodanno?

Noi abbiamo una soluzione!

✨✨

31 Dicembre 2016

Dalle ore 19.00

✨✨

Prenota il tuo cenone di Capodanno con noi, oppure vieni a cenare con il nostro menù À la carte.



Dopo il cenone, ci accompagnerà alla mezzanotte un'artista completa, Solena Da'rko!🎶

DJ con contaminazioni House, Deep House per farci ballare fino a tarda notte!🎶



📞 Per prenotazioni: 0422 178 2844

Chiamare dopo le ore 18.00



Menù di Capodanno:



Aperitivo di benvenuto

-------------------------- -



Tris di antipasti

-------------------------- -

Involtino di radicchio

Burratina con pomodoro secco con pesto di rucola e noci

Mini tartare di filetto



Primo

-------------------------- -

Risotto al radicchio mantecato alla casatella



Secondo

-------------------------- -

Filetto alla griglia con riduzione al vino rosso e radicchio alla piastra



A Mezzanotte

-------------------------- -

Pandoro con crema al mascarpone e spumante





OPPURE IL NOSTRO MENU ALLA CARTA



Quota di partecipazione € 20,00

-------------------------- ---------

Menu Capodanno € 40,00