Capodanno Tropicale @ Lingotto

Sabato 31 dicembre 2016

X-Crew presenta

CAPODANNO TROPICALE

#succedeallingotto



Dopo diversi capodanni, con il cuore in mano ci tocca lasciare la fantastica location di Casa Carlon, ma lo abbiamo fatto in grande stile. Siamo qui come da tre anni a questa parte a togliervi ogni dubbio sul più grande enigma dell’umanità ‘Cosa faccio a capodanno??’

E’ un po’ il sogno di tutti passare il Capodanno al caldo, in riva al mare, con il cocktail in una mano e il sigaro cubano nell’altra. Quest’anno il caldo ve lo abbiamo portato noi!

Sabato 31 Dicembre nella fantastica location del Lingotto, X-Crew ha il piacere di presentare Capodanno Tropicale, una serata fantastica tra musica, drinks e tanta gnagna!



Djs:

- N3SO

- Devizz

- Freddy B

- Giovanni Villardi



Ph Abrizio Corona (AAA leggere più volte per capirla)

Piva Luca Photography



INGRESSO:

- ENTRATA IN LISTA

- POSSIBILITA’ DI RISERVARE IL TUO TAVOLO

***POSTI LIMITATI***

AFFRETTATI A PRENOTARE IL TUO POSTO IN LISTA E SCOPRI TUTTE LE AGEVOLAZIONI!!!!!!



❏ Infoline and Reservation

Brombe 342 1385081 // Cina 346 3256496 // Tobia 345 1086763



❏ Location

Lingotto

Via Fonderia, 35 – Treviso, Veneto, Italia



❏Area fumatori



Thanks to : ALL TOGETHER / 3LevelsCrew / Loop Staff



Una produzione

X-Crew

Con una festa così Paolo Chiarella può accompagnare solo.