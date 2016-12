Veglione di S.Silvestro @ Ice and Co.

QUEST’ ANNO LA FESTA VE LA FACCIAMO NOI! ICE AND CO TREVISO vi propone una serata indimenticabile:



Veglione di S. Silvestro in compagnia del Duo Femminile Live “Ananda” con musica Dance & Revival dagli anni ‘70 ai giorni nostri! Vi faremo cantare e ballare con il nostro ampio repertorio di Karaoke, balli di gruppo e musica dance fino a tarda notte! Cena a parte come da sempre a scelta dal nostro ampio menù senza variazione di prezzi!



Prenotazione Tavoli: 25 € a persona compreso di Musica E Spettacolo, Panettone e Spumante a mezzanotte!



info e prenotazioni: 0422.383312



**Piano terra e Sala Taverna lavoreranno con normale servizio di cena senza costi aggiuntivi.

**Il servizio di asporto funzionerà normalmente.