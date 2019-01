"La Matrix europea" dal sogno...all'incubo

La Matrix Europea



Organizzazioni elitarie hanno dichiarato guerra ai popoli e alle democrazie.

L’Unione Europea è il loro Quartier Generale.

L’Euro la loro arma.

Ecco il piano di conquista degli uomini del Bilderberg in Italia.



E’ l’anno della riunione sul Britannia quando il gotha della finanza internazionale attracca a Civitavecchia con uno yacht della Corona inglese. Sono venuti a ridisegnare il capitalismo in Italia a danno degli italiani, a fare incetta delle nostre migliori aziende e ad arruolare quelli che saranno i loro fedeli servitori al Governo del paese a cui garantiranno incarichi di prestigio: il maggior beneficiario sarà Mario Draghi ma tra i più servili Prodi, Andreatta, Ciampi, Amato, D’Alema.



“Ci ho messo la faccia. Ci ho rimesso la carriera. E chissà quale altro prezzo dovrò pagare per quanto denunciato nel libro La Matrix Europea. Ma bisognava abbattere questo muro di silenzio, censura ed omertà. Gli italiani devono sapere chi gli vuole togliere tutto.

A voi chiedo solo di condividere e divulgare”. Francesco Amodeo



Francesco Amodeo è nato a Napoli, dove vive e lavora, nel 1977. Laureato in comunicazione. Giornalista pubblicista ha collaborato con numerosi quotidiani locali. E’ iscritto al Chartered Institute Of Journalists di Londra dove ha collaborato per il magazine “Footloo - se” .