Un evento prezioso per famiglie ed insegnanti, in questa serata si vuole stimolare la capacità di educare senza ferire, attraverso la fermezza.

La fermezza è un'abilità dell'educatore che può essere accresciuta e valorizzata con risultati importanti per la vita dello studente e dei figli e per la relazione con loro. L'evento è organizzato dal Centro Studi Podresca all'interno del Progetto "SCUOLA DELLE ABILITA".



La serata fa parte di un ciclo di incontri gratuiti che si terranno presso la sala riunioni della Cooperativa Alternativa di Vascon di Carbonera (TV) alle ore 20:30:

- 27 settembre "Educare con amore e fermezza"

- 18 ottobre "Comunicare e Crescere"

- 22 novembre "Emozioni, un mondo da scoprire



Relatrice della serata sarà la dott.ssa Irene Tessarin. Le indicazioni sullo sviluppo delle abilità personali emerse dalle ricerche “L’arte di educare” e “Scuola delle abilità” hanno portato un contributo al Rapporto per il Segretario Generale dell’ONU, all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e alla “Dichiarazione della società civile in occasione del XX anniversario dell’Anno Internazionale della Famiglia” presentata il 18 febbraio 2014 presso la sede dell’ONU a New York.