Monocoltura del Prosecco, sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici

“Dal Veneto all’Amazzonia”, questo il titolo dell’incontro in programma giovedì prossimo, 24 ottobre, a Pezzan di Carbonera a cui parteciperà il consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della commissione Ambiente Andrea Zanoni insieme a Mara Canzian del direttivo di Iams (Impegno e azione per un mondo sostenibile).

Si parlerà di sostenibilità ambientale, monocoltura del Prosecco, cambiamenti climatici e della necessità di una rinnovata coscienza ecologica. “Le politiche regionali in questi due mandati sono state devastanti per ambiente, territorio e paesaggio. La corsa al Prosecco è stata generosamente incentivata, senza preoccuparsi delle conseguenze mentre i cambiamenti climatici continuano a non essere considerati un’emergenza nonostante i disastri registrati in Veneto con il tornado del 2015 che colpì la Riviera del Brenta e l’uragano del 2018 che rase al suolo 28.000 ettari di boschi veneti. Il riscaldamento globale e i suoi costi, economici e sociali, continuano ad essere sottovalutati: anziché agire, si preferisce lodare Bolsonaro mentre l’Amazzonia brucia e prendere in giro Greta Thunberg”. L’incontro, organizzato dall’associazione Impegno e azione per un mondo sostenibile, si svolgerà alle 20.45 nella Sala della canonica della Parrocchia a Pezzan di Carbonera in via Grande 20.