"Carciofi a tutta birra": stagionalità e birre a Km0

La storica Locanda da Lino a Solighetto organizza una serata gourmet in cui l'ortaggio principe di questa stagione, il carciofo, incontra le birre del birrificio artigianale Birra Follina. Appuntamento mercoledì 15 marzo, a partire dalle 20, per un percorso di gusto tra i prodotti di stagione e le birre del territorio, prodotte da Giovanni Gregoletto e la sua squadra a pochi chilometri dalla Locanda.

Ecco il menu della serata, ideato dallo chef Marco Toffolin:

Insalata di carciofi, finocchio, Radicchio Rosso Tardivo di Treviso Igp e semi di girasole

Carciofo in “tecia” con prosciutto crudo Veneto Berico Euganeo Dop di Montagnana

Quinoa Real con sautèe di carciofi e mandorle tostate e coriandolo

Tagliolini con carciofi curcuma e zafferano

Costolette di agnello al rosmarino con carciofi fritti

Sorbetto al mandarino

Bisquit Pollock

La cena sarà accompagnata dalle tre tipologie di birra artigianale di Birra Follina: Follinetta, Sanavalle e Giana. Costo della serata €. 45.00. Inizio alle ore 20 (il menu verrà servito singolarmente per ciascun tavolo, dal momento dell'arrivo). Per prenotazioni: Locanda da Lino 0438 82150

LOCANDA DA LINO

Tra i locali che hanno fatto la storia della ristorazione nella Marca Trevigiana, la "Locanda da Lino" nasce a Solighetto nel 1961 grazie a Lino Toffolin, celebre cuoco e personaggio dotato di un estro che declinava sapientemente in cucina. La storia del ristorante è ricca di visite illustri, merito di un’accoglienza di alto livello eppure familiare e di una cucina che, rispettando la tradizione e le materie prime locali, ha saputo negli anni rinnovarsi e attualizzarsi senza perdere la propria autenticità. Gli ambienti, ricavati in un’antica casa colonica lungo la strada del Prosecco, regalano un’atmosfera suggestiva, merito anche dell’arredamento che fonde oggetti d'antiquariato, collezioni d’arte, pentole in rame appese al soffitto e fiori, enfatizzando il clima familiare. Oggi i figlio di Lino, Marco in cucina e Chiara in sala, portano avanti con passione e impegno questa autentica istituzione del buon mangiare e della convivialità trevigiana.

Locanda Da Lino - Via Roma, 19 – 31053 Solighetto, Tel. 0438 82150 - www.locandadalino.it – info@locandadalino.it

BIRRA FOLLINA

La passione per il mondo della birra artigianale, una lunga esperienza nella produzione vitivinicola e nella rifermentazione in bottiglia, vent'anni di studio della produzione brassicola di tutta Europa: ecco i presupposti che hanno spinto Giovanni Gregoletto, erede di una delle più storiche famiglie produttrici di Prosecco Docg, a iniziare l'avventura di Birra Follina, affiancato dal tecnico birraio Elio Poloniato, dalla moglie Virginia e dal fratello Giuseppe. Il nome deriva dall'antico borgo di Follina, lungo la pedemontana trevigiana, dove nel 2012 è sorto il microbirrificio. Proprio la sorgente del Follina, uno dei fiumi più piccoli d'Italia, regala l'acqua purissima che è alla base della produzione delle birre. Birre ad alta fermentazione di ispirazione belga, non filtrate e non pastorizzate, rivolte ad un pubblico dal gusto evoluto, alla ristorazione e alle enoteche che vogliano offrire ai propri clienti un'alternativa al vino. All'interno dello stesso stabile del birrificio si trova lo Spazio dell'Uva e del Vino (acronimo SUV), un'esposizione unica nel suo genere di oggetti, utensili, manifesti, manoscritti, libri antichi e moderni, fotografie e varie mirabilie che narrano la storia della viticultura e dell'enologia, legate tra loro da storie spesso curiose raccontate nei due libri “Vite ambulante. Nuove cattedre ambulanti di Enologia e Viticultura” e “Accidenti, malattie e parassiti della vite” (Edizioni Suv, 2014).

Birra Follina - Sede, area degustazione e vendita diretta: Via Pedeguarda 26, Pedeguarda di Follina - T. 0438 82461 – Mob. 335 413692, info@birrafollina.it - info@lacompagniadellospirito.it - www.birrafollina.it