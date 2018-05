Carlo Colombo 4et a Castello di Godego

L'amministrazione comunale di Castello di Godego organizza una allegra festa in piazza in compagnia del gruppo swing

"Carlo Colombo 4et"

Per rallegrare la serata si esibiranno i ballerini del gruppo

"Bounce swing lovers”



Carlo Colombo pianoforte e voce

Stefano Gajon clarinetto e cori

Renato Peppoloni batteria e cori

Giorgio Panagin contrabbasso e cori



Ascoltatori, lindy hoppers e boogie dancers sono i benvenuti



In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà a pochi passi presso la palestra della scuola media G. Renier in Via Paolo Piazza, 3



Il progetto Carlo Colombo Quartet propone canzoni originali e cover in chiave jazz-swing dove Carlo Colombo, pianista e cantante, racconta storie di vita quotidiana accompagnato da stimati musicisti jazz a livello nazionale. Questo tipo di spettacolo crea un’atmosfera d’altri tempi. La sonorità proposta è acustica, raffinata ed accattivante, Si spazia dal suono classico swing anni '40-50 fino a sonorità anni '30. Questa operazione vuole essere una scoperta o per alcuni una riscoperta delle sensazioni legate ad un genere immortale come lo swing.

Il repertorio è pensato per il ballo di coppia swing e lindyhop, nell'ultimo disco è presente la prima versione italiana autorizzata dall'editore originale di "Tain't what you do" (sigla universalmente riconosciuta dei ballerini di lindyhop). Oltre al repertorio originale, si affiancano celebri cover in italiano ed inglese. Grande spazio è dato alla musica ed ai musicisti che dialogando tra loro con i loro strumenti diventano veri protagonisti in questo spettacolo e non soltanto dei semplici accompagnatori, assicurando uno spettacolo godibilissimo anche dai non ballerini. Il Progetto Carlo Colombo nelle sue varie formazioni ha suonato in diversi festival e rassegne jazz tra cui: Arezzo Jazz, Veneto jazz, Jazz & Wine a Gorizia, SanGiezz Festival a Termoli, e numerosi Jazz Club tra cui il "Chet Baker" a Bologna, Il "Vapore" a Marghera(Ve), "Jazz Club 900" a Venezia, "Osteria del jazz" e "Jumpin'Jazz Ballroom" a Milano.



Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1951489961833788/



Distribuzione/Organizzazione:

LUISA TREVISI

347/8217393 - trevisi.luisa@gmail.com

http://luisatrevisi.altervista.org/