Carlo Colombo: ecco il corso "Come vivere di musica senza diventare famosi"

Carlo Colombo, musicista professionista, condividerà con voi la sua esperienza e vi presenterà delle strade alternative per proporre la vostra musica al di là del classico percorso discografico.



Sfruttando le music libraries e non solo, è possibile portare la propria musica al servizio di clienti da tutte le parti del mondo: dalla sonorizzazione di un video aziendale fino alla colonna sonora di in un film di Hollywood.



Un lavoro interessante dal punto di vista dei guadagni e soprattutto del modus operandi, che vi aprirà ad una diversa filosofia più creativa e meno competitiva nel vendere la vostra arte.



Il corso on-line sarà realizzato su piattaforma zoom e sarà riservato ad un minimo di 6 ed un massimo di 10 persone.



DESTINATARI



Compositori e produttori di qualsiasi genere musicale.



OBIETTIVI:



Acquisizione della competenza necessaria per produrre e vendere la propria musica in tutto il mondo attraverso strade alternative al classico percorso discografico



DURATA:



4 incontri settimanali da circa 1 ora e mezza



CONTENUTI:



Possibili utilizzi della musica con definizione, classificazione e funzionamento delle music libraries; aspetto contrattuale licenze; il lavoro nella pratica dall'aspetto organizzativo motivazionale fino alla presentazione ottimale della propria traccia



QUOTA INDIVIDUALE:



Euro 90,00



DATE:



20 - 27 luglio / 03 - 10 agosto dalle 15.00 alle 16.30



I partecipanti verranno attivamente coinvolti durante le lezioni e verranno loro assegnati compiti per casa per poter avere un confronto diretto e personale con il docente sul proprio lavoro.



Alla fine del corso i partecipanti avranno in mano le armi per affrontare il mondo musicale in un’ottica nuova e produttiva.



Questo corso è per te se:



- sei un compositore amatoriale o professionista



- sei abile a focalizzarti sul medio/lungo termine



- vuoi un guadagno extra



- sei stimolato dai tempi che cambiano



Questo corso non è per te se:



- scrivi meno di 8 tracce all'anno



- ti aspetti di guadagnare soldi subito



- sei incapace di programmarti il medio/lungo termine



- non ti piace il lavoro di tipo amministrativo (mail, inserimento dati ecc … )

