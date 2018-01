Carlo Colombo piano solo al Crich Corner di Treviso

Carlo Colombo ritorna al Crich Corner con lo spettacolo "piano solo", canzoni originali e rivisitazioni di cover celebri solo con l'ausilio della voce e del pianoforte bianco residente nel locale. In questo spettacolo "One man band" ci sarà sicuramente spazio per improvvisazioni, dialogo con il pubblico ed emozioni estemporanee.



Crich Corner in pieno centro a Treviso, a pochi passi da Piazza dei Signori.

Per informazioni o prenotazioni: 0422/582044



Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/2110754655814401/





LUISA TREVISI

347/8217393 - trevisi.luisa@gmail.com

http://luisatrevisi.altervista.org/

